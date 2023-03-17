夏姓男子投資陳姓債主公司400萬元失利，不滿對方「搞失蹤」，竟然買了一套Foodpanda制服、外送箱佯裝外送員，天天在小港區漢民路一帶埋伏繞行。某日陳男買早餐被夏男堵到，當街慘被斷腳筋，所幸送醫急救無礙，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴夏男。

據了解，夏男2020年陸續投資陳男的公司400萬元，未取得預期之報酬，陳男開始避不見面也不接電話。夏男心生不滿，狹怨隱忍2年，2022年11月買了一套Foodpanda制服、外送箱，偽裝成外送員，天天到陳男小港區漢民路一帶埋伏。

2022年11月28日一早，夏男又在漢民路一帶繞行，果真讓他堵到出門買早餐的陳男。夏男當場抽出預藏的西瓜刀，直接上前和陳男理論，懷疑陳男設下投資騙局，兩人大吵特吵。

爭執中夏男失去理智，直接揮刀朝陳男雙腳砍去，造成陳男左側膝膕窩及左側小腿深度撕裂傷併神經、肌肉、肌腱斷裂、左側脛後動脈及靜脈斷裂、左側股骨髁和左側腓骨骨折及右脛骨幹近端骨折，躺在路邊血流不止，路人趕緊報警處理。

警方當天中午就在夏男鼓山區住處逮人，還在他家起出非制式手槍1把及子彈26顆。夏男辯稱，槍彈來自於一名死洋友人「莊新長」所託保管。檢方根據相關事證，依殺人未遂罪起訴夏男。