彰化溪州鄉16日發生鯊魚輕航機墜落起火燃燒，機上教練林國裕與18歲日籍學生本田殞命，彰化地檢署今天進行遺體相驗，死者多位家屬抵達殯儀館時神情哀傷，拒絕受訪及拍攝，林姓教官的妻子也哭紅眼前往抵殯儀館。

據悉，18歲本田英希與媽媽、阿姨等家人到台旅遊，體驗飛行樂趣，不料遇到飛行事故，母親與弟弟事發時，眼睜睜看他墜機身亡，悲痛萬分。

彰化縣16日鯊魚輕航機墜毀造成2死，發生意外的輕航機屬於「順風飛行俱樂部」，是F-16飛官退役饒自強去年創立，位於彰化縣溪州鄉，承租濁水溪5公頃河床打造的合法飛行場，也是彰化縣第一家合法成立的飛行機構。

彰化地檢署襄閱吳宇軒指出，空中飛行領域不像車禍有明顯軌跡，航權、航道、飛行高度是否在安全領域等，全案所有細節都是偵辦的重點。

順風飛行俱樂部強調推廣航空休閒運動，擁有年度評比第一名的「SHARK鯊魚競賽機」，以合法合規的飛行場域，「提供競賽機飛行體驗，飛行團體都是由專業飛官帶領，先進戰鬥機的駕駛感，讓您一圓飛行夢，感受飛行的樂趣」。縣府也期盼帶動觀光起飛，沒想到成立不到1年即發生死亡事故。

順風飛行俱樂部有4部鯊魚機，每部造價都上千萬元，體驗要價也不菲，5小時3萬元，最低消費是8000元飛20分。

這次發生事故輕航機，機上教練為飛行資歷豐富、空軍退役上校軍官林國裕，總飛行時間超過1936小時，曾經是IDF、F-16等型戰機飛官，帶領機上飛行體驗是日籍學生本田，媽媽是台灣人、爸爸是日本人。

根據目擊者表示，架輕航機第一次降落時未進入跑道場域，拉起機頭再爬升，進行第二次降落突然就看到失控撞機，現場霎時起火燃燒，機上兩人都燒焦，輕航機也僅剩骨架。