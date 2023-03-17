新北國際教育博覽會26日將在新北市市民廣場登場，今年以「青春，從新北開始」為主題，教育局推薦5大必來理由，包含生涯適性發展、百攤學校特色、國際教育展能、多元特色展現、最美制服走秀，邀請全市國中生到現場，了解新北各校課程特色。若無法前來，新北市也設置線上博覽會活動，即起至6月30日都能上網了解。

教育局表示，今年新北國際教育博覽會首次將展場從市民廣場延伸至板橋車站及市府一樓大廳，擴大為三大教育展區，將新北教育成果及特色一次大公開，還邀請到澳洲、加拿大、日本的教育單位及學校，設立國際教育展能區，呈現新北市各校特色及內容，更推出在新北讀尚Whole系列活動，協助孩子在選填志願前，能先了解自己及學校，並能夠在地就學，不僅能「睡飽、讀好、走就到」，更要「選所愛，好好讀，有前途」。

五大必來理由從生涯適性發展開始，今年博覽會設有適性輔導區，安排新北專屬適性體驗活動，讓學生可以先從適性桌遊活動中了解自己的性向及興趣，再前往各大教育展區探索，另外還有生涯輔導諮詢服務，協助孩子選擇最適合自己的方向。

五大必來理由之二為現場由新北市高中職、五專及合作單位擺設超過100個攤位，一次了解新北各校的特色內容，更有首創各校特色市集，鼓勵學生多元探索各校攤位獲取點數，可換取學校特色產品，如人像速寫、各國特色美食等。另外現場還有闖關集章抽獎活動，除了有iPad Pro、Switch、AirPods等多項大獎，今年特別加碼抽市值2萬元的國際機票，不僅好玩還有機會出國旅遊擴展國際視野，將近500個中獎名額。

五大必來理由之三，今年特別邀請澳洲、加拿大、日本等國際單位及學校代表來到活動會場與學生互動，展現新北推動在地就學及培育國際人才的教育特色，更設置國際體驗區提供各國傳統服飾讓學生們試穿體驗，了解各國多元的文化特色，歡迎學生把握機會！

五大必來理由之四，現場還有跨領域特色課程以及技術型高中專業群科介紹等服務，供學生及家長利用，更安排「特色活動」與「多元展能」兩舞台超過20場次的動態表演，展現各校特色。此外首創邀請高中職學生於舞台上以學生的角度分享特色課程，精彩可期。

最後推出「新北制服Fashion Show」，40間新北市公私立高級中等學校角逐最美制服寶座，展現熱情活力，總獎金超過2萬元！邀請全國民眾擔任最佳聲援助選，每天1票投下心目中最喜歡的制服，網路票選活動將至26日截止（投票網址：https://expo.efroip.tw/ischool/publish_page/101/），快來選出你心中的新北最美制服！