中國最高人民法院黨組16日召開擴大會議，最高法黨組書記、院長張軍主持會議。同日，中國最高人民檢察院召開黨組擴大會，最高檢黨組書記、檢察長應勇主持會議。這是張軍、應勇履新後首次公開亮相。

3月11日，張軍當選為中華人民共和國最高人民法院院長，應勇當選為中華人民共和國最高人民檢察院檢察長。

此次主持會議時，張軍強調抓實抓好公正與效率，表示要緊緊圍繞「公正和效率」這個主題，抓住審判工作這個實處，著力在促公正、提效率、強隊伍上下功夫。

張軍表示，要重視程序公正。「老百姓到法院是為了解決問題的，絕不是來走程序的。程序合乎規範，同時能實質解決問題，案結事了，才是訴訟的目的、才能體現訴訟的價值。」

張軍還說，效率服務服從於公正，快必須以「好」為基礎，一味圖快，導致後續上訴、申訴、上訪無休無止，這樣不考慮公正、效果的效率是低效率甚至是負效率。

應勇在主持會議時稱，他將堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅持一張藍圖繪到底，不提新口號、不另起爐灶、不換賽道，奮力續寫新時代新征程以檢察工作現代化服務中國式現代化的新篇章。

應勇還說，新一輪檢察改革規劃正在制定，要通過充分的科學調查研究，想清楚檢察改革要解決什麼問題、採取什麼措施、建立什麼樣的制度機制，把未來一個時期檢察改革的規劃制定好、落實好。

兩場會議均著眼於自身隊伍建設。張軍在最高法黨組擴大會上說，要狠抓三個規定落實，院庭長帶頭做到有問必錄，發現不實的零報告嚴肅通報問責，促進形成風清氣正的司法氛圍。

應勇在最高檢黨組擴大會上說，要一以貫之提升隊伍能力素質，一以貫之全面從嚴管黨治檢，一以貫之狠抓基層檢察院建設。