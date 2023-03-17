國民黨近日因「選策會」名單包含爭議人物，鬧的滿城風雨，先是青壯派表達不滿，立委傅崐萁今（17）日也出來喊話，要新北市長侯友宜盡快對2024大選表態，而黨主席朱立倫稍早則出面回應，「所有的錯都是我的錯」。對此，國民黨組發會前主委張雅屏卻逆風指出，「無大局僅小我，難成大事。」

張雅屏提到，國民黨的選舉對策委員會名單其爭議，在幾位有戰力與實力的地方政治人物列入名單，引起黨內急於接班的立委初選參選人反彈，造成內部矛盾外部化的衝突。

對於藍營現在茶壺裡的風暴，張雅屏分析，其實歷任有處理到提名工作的國民黨主席，只有朱立倫有設立選對會，並給予透明化與擴大參與的功能。他還提到，前台南市議長李全教的選舉案是如何被政治操作，若愛黨的同志對黨內沒有傳遞意見的能力，是以公開退出黨職的方式回應，「到底是成全了什麼？又成全了誰？」

張雅屏接著指出，主要對手民進黨同類組織的名單，選對會包含各派系主要政治人物，由總統蔡英文擔任召集人，選對會下設「協調工作小組」，小組名單分別為蘇系吳秉叡、湧言會王定宇與趙天麟、英系蔡易餘與黃承國、綠色友誼何志偉、新系梁文傑與劉維鈞、正國會陳茂松與高志鵬。

張雅屏強調，自古以來都有相忍為國這句話，就是如何求同存異，尤其在民主時代更甚，政黨更需要擴大接觸面。「形象」固然很重要，但誰能處理溝通協調的工作？遇到各種要脅與交換條件時，檯面上乾淨如蒸餾水的人，誰出面處理？