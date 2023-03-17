永冠台中港廠3月底完工、4月18日舉行竣工典禮，第二季正式量產、預估第三季取得風機認證，今年產量從原本預估2萬噸下修為7千至1萬噸，明年產量倍增至5萬噸，預估2024年營收比2022年成長5成。17日股價小漲0.6元而以66.7元開出，最高曾達69.3元，湧現賣壓，目前漲幅超過1.8％。

永冠去年第四季本業利益1.74億元、稅前盈餘0.65億元、繳納所得稅，本期淨損0.21億元，每股虧損0.19元。去年出貨噸數19.2萬多噸，去年度合併營收93.84億元、本業獲利0.98億元、本期淨損4.44億元、每股虧損3.96元。

大陸前十大風力發電廠商，一半以上都是永冠的客戶，永冠今年大陸風電鑄件接單大有斬獲，目前在手訂單能見度看到第四季；產業機械及注塑機客戶訂單相對較弱，在手訂單能見度1～2個月。永冠與大陸最大風機設備商金風集團及央企合作，成立酒泉一重風電集團，共同參與開發大陸西北風場，其中大陸酒泉總發電量80GW，已取得600MW特許經營權，最快2024年出貨，未來配合中國大陸一帶一路政策，將輻射至中亞及中東地區。

永冠表示，永冠台中港廠第一期廠房第一季末完工，第二季正式投產，必須取得認證才能出貨，今年第一年產出量下修為7千至1萬噸，2024年倍數增長至5萬噸，未來年產10萬噸，生產10MW以上大型離岸風電鑄件為主，與西門子歌美颯等風機大廠簽附條件合約，供應台灣離岸風機及歐美風機市場所需的鑄件，年需求3萬噸，也與丹麥Vestas及美國GE等風機大廠洽談供貨協議。