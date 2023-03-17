疫情趨緩，新南向實體交流再度熱絡！長庚醫院舉辦醫療主管訓練營圓滿落幕，學員來自新加坡新康集團轄下的馬來西亞馬六甲仁愛醫院以及新山立康醫院的管理階層，透過課程學習與實地參觀，提升醫院經營管理、醫療品質與病人安全管理、臨床感染管控作業、AI發展、智慧醫療推動及資訊化管理等各面向專業。長庚醫院表示，未來將持續協助代訓新南向國家專業醫事人員，提升當地醫療技術水平，落實政府新南向政策。

長庚醫院表示，配合政府推動新南向政策，長庚醫院長期耕耘與馬來西亞的合作，透過醫衛合作加深兩國互動關係，做法除了深耕醫衛人脈網絡擴大我國在新南向國家的影響力外，更不斷透過各項交流，例如醫事人才培訓、專科研討會辦理以及健康講座活動等方式，提供醫療衛教資訊，協助提升該國醫療衛生水平，建構區域聯合網絡，保證人民健康安全。

長庚醫院這次舉辦為期3天的醫療主管訓練營，20多位受訓學員在課程中均熱烈回饋，從護理臨床面到資訊設計修改等都詳盡討論。另立康醫院的癌症中心近期即將落成，因此他們對於林口長庚的癌症團隊特色醫療發展更是仔細請教。長庚醫院希望透過人才培育交流，分享台灣團隊治療的特色，傳遞團隊照護模式的優點，提供新南向國家病患更完善及優質的照護。

長庚醫院也指出，與新康集團的合作可追溯到2019年，陸續合作辦理多場健康講座以及研討會，2021年在疫情期間仍透過線上辦理合作備忘錄(MOU)續約儀式，雙方的合作不受疫情影響。今(2023)年1月於馬來西亞檳城的醫療器材產品示範點開幕時，也邀請新康集團共同參與，藉此介紹台灣多家醫療器材廠商，拓展未來合作機會。

這次的醫療主管訓練營，長庚醫院也安排現場參訪，讓學員更了解實際運作狀況以及資訊作業在臨床的應用，例如智慧藥局、自動化檢驗系統以及智慧病房等。期間適逢「長庚手術技能訓練暨研發中心」正式啟用，學員們也受邀參加啟用典禮，並參觀這座全台最大規模的手術訓練場域。長庚醫院希望藉此展示長庚醫院致力推動醫療專業人才培訓，目前陸續有醫師透過新康集團申請至長庚醫院進修，未來將持續協助代訓專業醫事人員，提升醫療技術水平。

醫療主管訓練營的學員們對於林口長庚醫院的先進和完整性留下深刻印象，皆表示收穫滿滿，期待能有第二團的活動，針對各個項目再作更深入的討論。長庚醫院表示將持續推動與馬來西亞的醫衛合作，不限於國際醫療服務的提供，人才培訓也不限於醫師專業，更有護理人員以及醫務行政管理人員，落實政府新南向政策。