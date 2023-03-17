鼓鼓從男孩蛻變充滿男人味。（相信音樂提供）

鼓鼓從男孩蛻變充滿男人味。（相信音樂提供）

鼓鼓（呂思緯）相隔4年即將推出新專輯，前導影片近日曝光，完整收錄他的蛻變紀實、展現各種面向，包括舉辦北高流「聽到請回答Connecting…」演唱會、擔任金曲獎星光大道主持人、參加實境節目錄影、參與《全明星運動會》挑戰自我極限等，最後一幕秀出健身有成的精壯腹肌，大批粉絲留言：「最後確定不用付費解鎖嗎？」甚至有歌迷說「不要再叫我解鎖了，原地暈倒，先幫我叫救護車」。

鼓鼓在前導影片中身穿Botter螢光黃西裝外套展現摩登感、Reclaimed Vintage毛衣開襟外套成熟性感，接下來還會陸續曝光更多帥氣行頭，無論是攝影、造型都升級，彷彿從一個男孩蛻變充滿男人味，宣告回歸音樂舞台，將儲備己久的滿滿能量一次展現。

無論是第一張專輯到即將發行第三張新專輯的現在，對於鼓鼓來說天天都是他的宣傳期，雖上一張專輯《蟲洞Wormhole》發行後的演唱會，一再遇到疫情而延期，但鼓鼓反倒樂觀看待，也把當時的體悟寫在新專輯裡，他說：「世界太快、變數太大，與其踱步不前猶豫著怎麼做才對，不如做自己當下最想做事，即時行樂吧。」