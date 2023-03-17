1名許姓男子昨天被友人帶至汽車旅館囚禁並毆打，主嫌鄧男等人還囂張將影片上傳至社群媒體上，第六分局網路巡邏時發現，立刻按圖索驥，找出位於西屯區的汽車旅館，現場攻堅帶回2男3女釐清案情，後續又逮3男全案訊後將鄧嫌等4人依妨害自由、強制、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第六分局昨天晚上7點多，發現IG上流傳1名男子遭囚禁汽車旅館毆打影片，影片中一名男子只穿內褲，被犯嫌用金屬球棒猛打，並哀嚎「真的很痛」、「我認錯了」等語。

警方立即針對轄內汽車旅館進行清查比對，確認案發地點是西屯區的汽車旅館，且當時房間內尚未退房，立即調派警力，當晚8點由分局長賈立民率隊攻堅，現場帶回2男3女釐清案情，並循線在醫院找到被害男子，其意識清楚、無生命危險，後續發又逮捕3名與鄧男一同施暴的犯嫌。

據了解，被害者許男及鄧男是朋友，兩人疑似皆從事非法工作，如詐騙車手，鄧男認為許男疑似黑吃黑200萬元，因而將他押到汽車旅館毆打，警方訊後將鄧男及其他3人移送台中地檢署偵辦。

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