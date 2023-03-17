「啟動快速打擊犯罪部隊」演練以無預警方式實施測試，考驗警力調度及後續防處處置程序。(圖／警方提供)

為提昇員警應處街頭暴力鬥毆滋事案件處置及防制作為，宣誓維護治安及打擊犯罪之決心，金門縣警察局昨(16)日夜間大規模進行「啟動快速打擊犯罪部隊」測試，共出動21台警車及50餘名警力進行演練，瞬時間全島5鄉鎮警鳴聲四起，過程逼真，也讓不知情的民眾還以為發生什麼大案件，嚇得心驚驚！

縣警局指出，這場演練模擬昨日夜間9時，勤務指揮中心接獲報案電話，金寧鄉轄區某間KTV，有10餘名酒客於酒後發生衝突，迅即派遣線上巡邏警力趕抵現場，狀況模擬第一波警力無法發揮強勢警力鎮壓，旋請求聯防分局(金湖分局)及警察局各直屬(大)隊支援，共出動21台警車及50餘名警力抵達案發現場；瞬時之間全島5鄉鎮警車警鳴聲四起，約計15分鐘，過程逼真。

很多民眾不知情，突聞那麼多警車出動還以為發生什麼大案件嚇得膽戰心驚，也引發廣大網友鄉民熱烈討論。

警方表示，本次演練以無預警方式實施測試，除測試各警網到達現場時間外，並檢核各員警攜行之裝備，考詢現場各指揮官警力調度及後續防處處置程序。

擔任督考官的副局長邱幼媚表示，本次演練係為訓練轄區各外勤單位指揮官之指揮、調度及應變處置能力，並使員警熟稔啟動快速打擊犯罪警力機制、嫻熟各任務分工，以迅速、有效處理聚眾鬥毆事件，確保民眾生命、身體、財產安全；本次在警力集結之速度及案況等級判斷與處置上，表現出專業及高昂士氣，殊值嘉許。結束後各員立即恢復巡邏勤務，增加見警率，以發揮預防犯罪之效。

縣警局長盧廷彰指出，發生街頭暴力案件，應採取主動、強勢作為，立即調度優勢警力，現行犯應以強制力即時逮捕，或依警察職權行使法帶回駐地管束，即時消弭鬥毆現場；涉案人若已逃逸者，應即時調閱監視錄影畫面，以車追人，通知相關人到案說明，除可依刑法及社會秩序維護法究辦外，另情節重大者報請檢察官指揮偵辦，以展現打擊不法決心。