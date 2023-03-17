高通（Qualcomm）位於竹科的新竹大樓今天落成啟用，高通舉辦啟用典禮及產業高峰會。應邀出席高峰會的侯永清表示，為能用到外國人才，加上台灣環境資源有限，包括土地、水、電，台積電走出台灣是不得不做的事情。

侯永清表示，台積電在美國、歐洲及日本針對當地業務有不同的布局，在海外布局的過程面臨2個挑戰，首先是全球人才不足，不僅人口變少，念半導體的人也變少，企業應一起鼓勵新一代的學子念半導體。另一個挑戰是文化融合，應以開放心態處理因應。

侯永清說，全球化布局可能造成成本增加，增加的成本是由客戶吸收，或企業自行吸收，將是一個挑戰，也是企業全球化要面對的議題。

針對聊天機器人ChatGPT掀起全球熱潮，侯永清表示，以前認為人工智慧離個人有點遠，隨著ChatGPT推出後，慢慢覺得與個人有關，可能刺激更多創新與更多應用，可以期待與觀察。

侯永清說，因應成長需求，技術要求提高，AI需要更多運算能力，除技術外，設計方面也需要進步，業界在3D IC的合作，也會具有潛力。