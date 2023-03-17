清明節將至，新北市民政局整合各局處及公所服務，建置「新北市清明服務網」，並於3月18日至4月5日陸續啟動共139處清明服務站及32條接駁專車路線，讓市民清明掃墓更輕鬆便利。

民政局長柯慶忠表示，新北市共192座公墓、19座納骨塔，預期今年將因疫情管制逐步鬆綁及多天連假出現掃墓人潮，為方便市民掃墓祭祖，市府於各大公立納骨塔及公墓區設置服務站，提供鋤頭、鐮刀、手套等掃墓用具免費借用。此外，為使墓區行走安全，並減輕市民掃墓負擔，各公所也陸續完成境內162處公墓區的除草工作，除草面積達354公頃。

清明服務站除提供掃墓、祭祀相關用具，及紙巾、礦泉水等貼心小物供市民使用外，各大公立納骨塔及公墓區於清明期間落實金紙集中燒政策，於現場服務站皆有提供免費金銀紙集中袋，供市民取用。另新店、土城、新莊等遷葬公告範圍區，現場提供墓主遷葬諮詢服務。

殯葬處長黃秀川表示，配合清明祭祀，今年恢復辦理清明法會，全市公立納骨塔將辦理20場法會，新莊生命紀念館並將於4月8日下午辦理基督教聯合追思禮拜。

軍人忠靈祠部分，為避免前往忠靈祠道路壅塞，將自3月18日、19日、25日、26日及4月1日至5日等9天於樹林區忠義街進行交通管制，禁止私人車輛上山，市民可在忠義街口搭乘免費接駁車前往。

民政局表示，今年清明節適逢5天連假，為避免祭拜的人潮，建議市民提早於3月期間或清明連假後擇適當時間分流掃墓，減少公墓周邊道路負荷。而於3月25日、26日及4月1日至5日高峰時段，通往各公墓主要路口也都將進行交通管制，市民可多利用大眾運輸及接駁專車前往。

接駁專車資訊於清明服務網站上透過點選行政區，即可查詢該區接駁車路線、發車時間、停靠站、交通管制等資訊。「新北市新北市清明服務網」網址：https;//www.tfunscroll.ntpc.gov.tw/TombSweepingFestival/