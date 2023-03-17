近期因世界棒球經典賽（WBC），讓台灣的「經典女孩」紅到全世界，今(17日)樂天桃猿旗下的Rakuten Girls（樂天女孩）宣布要邀請本年度第8位成員入隊，竟是在韓國有啦啦隊女神封號的李多慧(Dahye Lee、이다혜)，她在IG擁有58萬粉絲，身材火辣、長相甜美、皮膚白皙，不僅外型出色又有好舞藝，引來網友虧樂天女孩的王牌林襄勁敵來了。

根據多家媒體報導，身高165公分的李多慧2019年起登上「起亞虎隊」的舞台，2021、2022年在當地掀起李多慧旋風，獅子座的她不僅以啦啦隊隊員身分走紅，擁有正韓專業舞蹈的實力的她，私下也是知名Youtuber和廣告寵兒。去年10月李多慧宣布離開，經過台韓經紀公司之間的協商，終於成功宣布邀到李多慧點頭加入樂天女孩。

Rakuten Monkeys樂天桃猿宣布旗下第8位新成員李多慧(Dahye Lee)

李多慧轉發網友歡迎她的貼文。（圖／翻攝自le_dahye IG）

對於將來台灣應援，李多慧興奮表示：「我7歲就開始學舞，謝謝球團給的舞台，能夠擔任台灣的樂天女孩，讓自己不但能傳遞韓國的應援文化，也可以學習台灣的啦啦隊文化，希望大家喜歡自己開朗的樣子！」稍早她也在IG轉發網友歡迎她的貼文，眾人都開心表示：「從今天開始我是樂天球迷了」、「我女神居然要來台灣了...！原來這就是台灣戰力的補強，該看球了吧各位」、「人在韓國吃飯剛好看到這個，根本就女魔獸來台打球的概念」、「預言成功！之前多慧委屈被迫離開原先的韓國啦啦隊，就跟朋友開玩笑說那就來台灣啊，一定不會發生這種事，現在真的來了！！」。

有網友去年為李多慧抱不平，開心預言成功讓女神來台加入啦啦隊。（圖／翻攝自le_dahye IG）

而李多慧稍早也特地發文表示，這一季會轉往台灣的樂天女孩啦啦隊活動，去年12月Rakuten Monkeys發來了合作提案，明白不是每個人都會有這樣的機會，經過深思熟慮後決定到台灣工作，希望以此為跳板，多看多學，會成為成長許多的人再回歸，也希望大家可以溫暖的替她加油打氣，「如果大家能支持我，我會真心感謝大家」。