南水局放鳥屏東市長及議員，讓屏水救高再掀波瀾。(林和生攝)

屏水救高再掀波瀾！南區水資源局大量抽取屏東科技產業園區地下水井，供應高雄市民生用水，因事前並未溝通，引發屏東縣民不滿，南水局原預定今日拜會屏東市長周佳琪及屏東縣議員陳揚，針對此事進行說明，但時間超過半小時皆不見人影，後來才說無法到場，陳揚痛批，連基本尊重都沒有，太過跋扈。

陳揚說，南水局約的時間，時間到了，打電話也不接，會遲到、是否要到？都沒有講，到底有沒有尊重地方聲音，到底想不想解決問題。

屏東市長周佳琪強調，高屏本是生活共同圈，她不反對屏水救高，但是主事的南水局未事先知會屏東市公所，就逕行抽取屏東市的地下水井供應高雄市，這種不尊重屏東市行為，讓人對於南水局能否尊重屏東市民用水權益及環境品質，深感憂心。

因此要求南水局必須資訊公開且確實，對目前抽取的11口地下水井，需進行嚴密的水位監測，並確保屏東市日後的水源充足，尤其是水井施工品質是否會影響到當地的環境，須定期將資訊提供給屏東市公所，公所也將介入了解，以維護屏東市民權益。