少子化浪潮嚴峻，部分私立大專校院陷入財務危機，辦學危在旦夕。根據教育部最新統計，目前6所被列入專案輔導的學校，皆面臨專任教師流失的問題，人數甚至比前一年度減少1到4成。其中像是台灣首府大學、中州科大已在111學年度全面停招，剩下4校改善期限到今年5月底，均尚未向教育部申請「提前停招」。

教育部近來定時召開〈私立高級中等以上學校退場條例〉召開退場審議會，自去年開始公布被列為觀察的私校，當中7所私立大專校院財務惡化最為嚴重的「專案輔導學校」，包含和春技術學院於110學年度已停招，已邁向停辦。

在其他6校方面，台灣首府大學、中州科技大學已宣布於111學年度起全面停止招生，並將於111學年度結束時停辦。另外4校包括高苑科技大學、明道大學、環球科技大學、大同技術學院，改善期限到今年5月31日。

對於學校即將不保，校內教職員也都擔心自己沒工作。據了解，不少專任教師都利用各自的人脈或教學資源，轉到其他學校謀職，即便受到年齡等資歷問題，新學校提供的職缺不是專任教師，也只能勉為接受，只求糊口。

至於被列專輔的學校，都面臨專任教師流失的情況，根據「大專校院校務資訊公開平台」公布數據，近3學年度專任教師人數增減比率，6校111學年度的專任教師人數都比110學年度減少。

就6校的專任教師減少比例上，依照教育部統計數據顯示，高苑科大還有154名教師（減少9％）、明道大學84人（減少22％）、環球科技大學111人（減少9％）、台灣首府大學41人（減少30％）、中州科技大學69人（減少15％）、大同技術學院26人（減少43％）。

針對改善期限被列到5月底的高苑科技大學、明道大學、環球科技大學、大同技術學院，教育部回應，目前還沒收到4校提報「提前停招」，且由於改善期限還沒到期，也尚未啟動學生安置措施。