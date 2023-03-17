大姊大白冰冰與周家人感情甚篤，今第一位上台致詞。（粘耿豪攝）

狄鶯親暱喊周雅芳媽媽「阿母」，上台致詞一開口就泣不成聲。（粘耿豪攝）

陳亞蘭到場致意。（粘耿豪攝）

陳美鳳到場致意。（粘耿豪攝）

曾國城是伍宗德好友，今也前來致意。（粘耿豪攝）

蕭薔前來致意。（粘耿豪攝）

林志穎媽媽林金花和周雅芳是多年好友，特別前來致意。（粘耿豪攝）

陳明真夫婦到場致意。（粘耿豪攝）

孔鏘昨錄製節目受傷掛彩，今仍從醫院趕來致意。（粘耿豪）

資深女星周雅芳的母親周黃秋萍仙逝享壽88歲，告別式今於台北市第二殯儀館舉行，和周雅芳愛情長跑近30年的製作人男友伍宗德，在訃聞中列名孝女婿，但其實兩人尚未結婚，伍宗德說：「雖沒正式註册，但近30年情緣，應該的。我的父母早逝，雅芳雙親都很疼愛我，而我還真的是很孝的孝女婿呢。」

伍宗德透露，周雅芳剛出道時，都是媽媽為她打理一切、陪著她跑通稿，「雅芳媽媽很黏她。」也因如此伍宗德一開始難親芳澤，「我和雅芳剛開始交往，媽媽是反對的，可能是因為我是圈內人關係，但雅芳就喜歡我。」伍宗德和周雅芳交往後，待周雅芳媽媽如自己的母親，常帶著她四處出國遊玩，還會親暱的牽著手，周媽媽早已認定他是自己的女婿。

大姐大白冰冰今也出席告別式，並第一位上台致詞，伍宗德透露，一家人和白冰冰交情甚篤，周雅芳媽媽生前最愛看的節目就是《我愛冰冰秀》，且她第一部拍的八點檔就是由伍宗德製作的《家有仙妻》，「當時台語劇演員要拍八點檔很不容。」2家人一起互相扶持陪伴，陪伴白冰冰走過白曉燕的傷痛，而之後有醫病相關需求，白冰冰也會主動替周家人打理。

白冰冰回憶當年與周雅芳父母、伍宗德等一行人到日本、上海拍攝紅遍兩岸三地的《雙響砲》，白冰冰在海外受到周爸、周媽無微不至的照顧，一行人睡在佛光山，就像一家人般溫馨親近，「我的人生因此獲益不少，很感謝伍宗德讓我認識這麼慈悲的老人家。」

狄鶯今也到場悼念，伍宗德透露狄鶯是他和周雅芳的媒人，和周媽媽感情好得像親母女，暱稱周媽媽是「江湖一朵黑玫瑰」。她上台致詞時忍不住哽咽落淚，回憶剛出道時，藝人們都是單打獨鬥，唯獨周雅芳有媽媽保護著，周媽後來待她像女兒，「她都叫我本名阿喜，我都叫她阿母，她曾跟我說我的個性太直，講話會傷到人，要改，當時我還小沒聽進去，現在聽進去了，但來不及了。」狄鶯也允諾會和周雅芳一輩子互相照顧。

伍宗德的圈內好友曾國城、陳明真夫婦都到場致意。曾國城和陳明真都演過伍宗德的代表作華視《台灣靈異事件》。陳明真透露以前拍戲時都到周雅芳在西門町的老家拍攝，周爸還在劇中軋一腳，演出法醫角色，她和老公常常參加伍宗德的聚會，「伍哥很喜歡我老公寫的詞，我們聚會都唱歌跳舞。」曾國城則在捻完香後給周雅芳一個深深的擁抱。

到場致哀的藝人還有孔鏘、蕭薔、陳亞蘭、林志穎媽媽林金花、向娃、陳美鳳、龍千玉等人。孔鏘前一天錄影時不甚摔傷，手、腳和嘴唇都掛彩，今手纏著紗布、還掛著醫院手環趕到場致意。