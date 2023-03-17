技嘉表示，AORUS提供狂熱遊戲玩家專屬的全方位電競產品，包括筆電、主機板、顯示卡、螢幕等，旨在帶給專業玩家最極致的遊戲體驗。而兆豐銀Beyond Gaming戰隊注重運動家精神，與「Team Up. Fight On.」AORUS品牌精神不謀而合。

技嘉本次贊助搭載AORUS Z790系列主機板及RTX 40系列顯示卡的電競主機，作為兆豐銀Beyond Gaming電競戰隊訓練機，以先進的電源供應技術及傑出的散熱設計，完整發揮電競主機效能，讓玩家盡情主宰遊戲戰場。

兆豐銀Beyond Gaming戰隊表示，技嘉AORUS已是全球知名的電腦零組件品牌之一，讓選手們能使用技嘉的各類電腦零組件，幫助選手們在召喚峽谷中順利上分。很開心也很榮幸能與技嘉AORUS合作，希望能共同為台灣電競努力。

技嘉通路方案事業群台灣區處長簡沛勻表示，AORUS電競品牌成立以來持續贊助各類電競活動，除與世界知名戰隊合作，更深入校園打造電競教室、舉辦電競講座，期望培育台灣更多電競人才，為台灣電競產業出一份力，讓台灣電競更加發光發熱。