新手爸媽產後花了30萬入住月子中心，沒想到竟遇到樓上施工，敲敲打打，媽媽產後根本無法休息。網友看了也批：「坐月子就是要好好休息，要施工還收客」、「30萬這種品質？」

一名男網友在臉書「爆怨公社」社團發文指出，因為是第一胎，想讓太太在生產後好好休息，砸了30萬住30天月子中心，還選了最貴的VIP房型。沒想到入住時竟遇到樓上施工，整天敲敲打打，忍無可忍，向業者反應。

原PO指出，後續工作人員幫他們換房間，讓他們在每天的施工時間改到另一間小房間，晚上施工結束再回到原本的VIP房。他也替業者緩頰，表示護理師服務非常好，也非常關心寶寶，只是樓上施工令他相當不滿。

許多網友看了直呼誇張，「是我也會去抗議，生完小孩想好好休息都不行，而且也不是小數目」、「好慘！爸媽都沒休息到，小孩聽噪音情緒也不好吧」、「30萬的噪音」。

有人也質疑業者，「施工為何不暫停營業呢？」「這種不退費不能接受！知道有工程還收客太過分了吧！」