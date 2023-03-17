上證指數開高走高，最多升52點或1.63％，高見3,279點，早盤收報3,278點，升51點或1.58％，成交人民幣（下同）2,546.8億元。

深成指最多升147點或1.32％，高見11,385點，早盤收報11,377點，升140點或1.25％，成交3,278.02億元。

滬深300指數收報4,000點，升61點或1.57％；創業板指數收報2,316點，升14點或0.64％。

各類股接近全線走高，金融、煤炭、水泥股升逾2％；化工、石油、有色金屬、電力股升逾1％；房地產、鋼鐵股走穩。

恒生指數半日跌294點 阿里健康漲逾3％
恒生指數收跌335點 百度下挫逾6％
上證指數收漲18點 水泥股漲近3％
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