警方查扣抽頭金新台幣5049元、賭資11萬6770元、監視設備等證物。（警方提供）

新北警日前查獲三峽一處藏匿於民宅的麻將賭場，負責人鍾男仿照國外賭場E化管理，還能賒帳匯款，採一周結清，手續簡便；警方見時機成熟攻入，當場逮捕鍾嫌、賭客共13人，查扣抽頭金新台幣5049元、賭資11萬6770元、監視設備等證物；查緝過程還發生小插曲，一名女性賭客嚇到疝氣發作，被緊急送醫。

據了解，43歲的鍾男過去有賭博及組織等多項前科，2月中旬，他租下三峽弘園街一處民宅經營職業賭場，並以每月4萬餘元聘僱21歲高男擔任工作人員，負責記帳、把風、兌換籌碼、點餐等職務，直至14日遭警方逮捕。

有別於傳統賭場，記帳都是用筆記本或是隨手寫在白紙上，兩位專業賭客將「科技化」運用在此，除發送積分卡和籌碼給賭客，更採用筆記型電腦記帳，每一位賭客輸贏的資訊，透過電腦紀錄一清二楚，上頭有玩家名稱、已結金額、將數、總金額、寄放金額、剩餘金額、水與盈餘，賭場營收狀況通通記錄在筆電內，一清二楚。

由於賭場地點位於北桃交界，客源廣泛遍及新北市及中壢地區，賭客進到賭場得先兌換籌碼，然後以積分卡記帳，賭完離開時則由高男負責清點積分卡及籌碼，逐筆輸入電腦，每周跟賭客結清款項，賭客則可用現金或匯款方式繳納，相當方便。

新北三峽警分局偵查隊獲報，偕同三峽派出所、刑大偵四隊，鎖定賭場出沒人員，持法院聲請的搜索票衝進屋，11名賭客當場措手不及，連忙把籌碼能藏就藏，一名34歲的林姓女賭客還因為太緊張，疝氣發作，隨即被送往醫院治療，所幸並無大礙；警方依刑法營利賭博罪嫌將鍾男及高男送辦，其餘賭客則依社維法裁罰9千元。