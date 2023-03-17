聯電公司共同總經理簡山傑提及公司下半年的景氣可望改善，但仍與政經局勢息息相關。（程炳璋攝）

廢棄物不外包處理，聯電公司宣布將斥資18億，在南科自家廠區內興建「循環經濟資源創生中心」，17日舉行動土儀式，預計2025年啟用，將廢棄物轉換成再生產品販售或回用，年產值可達1億。

許多公司將廢棄物委外處理以節省成本，聯電選擇自建資源創生中心，將半導體製程中產出的廢液、汙泥轉化成工業級產品，包括助熔劑與異丙醇，可提供鋼鐵業使用。廢溶劑裂解產生燃料氣可循環使用，預估可將聯電每年生產1.5萬噸的廢棄物轉換成資源化產品，創造1億元的年產值。

聯電執行處長吳博文表示，18億興建的資源創生中心，未來要攤平成本至少需20年，短期看來不符投資酬率，長期來說對經濟與環境卻是雙贏，啟用後第1步要將廢棄物極大化循環，未來規畫作為環境教育，攜手各界投入研發循環經濟技術。

台南市長黃偉哲表示，台灣目前委外處理處理事業廢棄物的能量有限，經常造成違法傾倒或掩埋的行為，這項成本是未來企業很大的困擾，因此樂見企業主動投入減少源頭廢棄物，台南的再生能源產出已是全台第1。

南科管理局長蘇政綱稱聯電公司是南科園區內率先使用再生水的3家企業之1，投資創生中心更是企業標竿，在循環經濟中跨出一大步。

聯電公司共同總經理簡山傑提及公司營運現況表示，下半年庫存下降，景氣可望改善，這雖與終端需求有關，但台灣的政經局勢影響仍息息相關。