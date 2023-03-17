高雄車站站東路科技執法4月1日上路，違規臨停3分鐘將開罰，最多荷包噴1200元。（崔正綱攝）

高雄車站站東路科技執法（紅圈）4月1日上路，違規臨停3分鐘將開罰，最多荷包噴1200元。（崔正綱攝）

高雄車站站東路科技執法4月1日上路，違規臨停3分鐘將開罰，最多荷包噴1200元。（崔正綱攝）

高雄車站接送要注意！站東路違規停車科技執法於4月1日起正式上線，只要民眾將車停在站東路時，科技執法設備偵測車牌後開始錄影計時，當臨停超過3分鐘，就會遭到取締。高雄市交通大隊指出，違規依《道路交通管理處罰條例》第56條開罰，處新台幣600至1200元以下罰鍰。

高雄車站站西路車流量大，常有車輛為接送乘客上下車，佔用到公車停靠區及汽車臨停區之外，還有紅線違停現象，容易造成車流壅塞及衍生交通事故。對此，交通大隊去年1月間在站西路建置違規停車科技執法設備，只要違停超過3分鐘，系統就會取締開單。據統計，站西路1月16日至12月31日共取締約2100件違規。

交通大隊指出，除原站西路建置科技執法設備外，近日於站東路建置完成取締違規停車科技執法設備，透過車牌辨識系統，自動判別違規停車車籍資料，針對停車超過3分鐘車輛，自動蒐證錄影拍照依法逕行舉發。

交通大隊指出，3月18日至3月31日為宣導期，除已設置文字告示牌，另加裝智慧型LED可變資訊看板，提醒用路人要多加注意，將於4月1日起正式執法取締，違規者將依《道路交通管理處罰條例》第56條規定，處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。

交通大隊表示，建置取締違規停車科技執法設備的主要目的在於確保全線路段車流順暢，以落實「不塞車、少事故、減傷亡」之目標，讓用路人能有更安全的交通環境。