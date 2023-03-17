曾以招牌M字腿風靡日本的寫真女星垠凌，2008年嫁給設計師藤原勇人，婚後生下2男1女，目前在台灣生活，時常透過YouTube頻道分享旅遊、生活點滴，未料昨（16日）垠凌透露自己發生車禍，傷勢頗嚴重，不得已停更。

垠凌在影片中表示，這場車禍發生在上禮拜，她騎著電動自行車時遇到坡道，因失去平衡慘摔，撞到旁邊的電線桿，隨後被救護車緊急送到醫院治療。醫生檢查後發現，左側第8到10肋骨骨折，還有連枷胸（每根肋骨有兩處以上的骨折斷點），合併左側氣血胸，身上也有擦挫傷，未來2個月都不能太疲勞。

垠凌過去以M字腿聞名。（圖／中時資料照）

垠凌接受治療後，身體還是很虛弱，戴著氧氣鼻導管呼吸，坐在病床上拍完這支片，她透露呼吸時會疼痛，加上有連枷胸，呼吸特別困難，也提到肺部周圍出血，打點滴止血中，得住院觀察三天，認為自己很倒楣。

垠凌表示這支影片是住院時拍攝的，現在已返家休養，為了全心照顧身體，YouTube頻道會暫時停止更新一陣子，向粉絲獻上歉意。消息傳出後，許多網友紛紛留言：「見到垠凌姐姐受傷，非常震驚與難過！期待恢復健康」、「不論走路還是騎車還是要多注意自身安全！撞到電桿真的也不輕，希望妳早日康復」。