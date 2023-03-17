至於富邦金是否會考慮以資本公積配發股票股利，韓蔚廷表示「我們會考慮所有選項」，若有考慮配發股票股利，資本公積會是可以考慮的來源之一。

富邦金今天舉行法人說明會，針對法人關注今年股利，韓蔚廷表示，金融機構股利政策除了希望維持長期穩定外，會考慮整體財務情形、投資人期望、業務發展需要等。

韓蔚廷提到，因應去年特殊市況，主管機關開放金控今年可以法定盈餘或資本公積配息，不過富邦金帳上可供分配的未分配盈餘還有約1200億元，不必用到公積配息，確定的股利政策4月將揭曉。

另因防疫險風暴，富邦產險2022年稅後淨損高達399.83億元，且去年底資本適足率（RBC）轉-37.26%。為將RBC至少拉高至法定最低門檻200%以上，富邦產險預計4月董事會將開始進行下一波增資規劃。

韓蔚廷提到，富邦產險防疫保單理賠率已接近6成，但因20日起僅COVID-19中重症會觸發理賠，未來賠款估將大幅減少，保單理賠率再往上攀升的機率及幅度不會太大。

富邦產險大部分防疫保單將在5月到期，6月接近99%保單均會滿期。根據富邦產險預估，待保單滿期時，保單理賠率將接近62%，富邦產險將以此估算、提列相關準備。

富邦人壽去年第4季實現股票利得達30.24億元，實現債券虧損69.37億元。富邦人壽2022年避險前投報率為4.47%，避險後投報率拉高至4.48%。

富邦人壽去年台股年化報酬率達14.02%，富邦人壽指出，目前觀察無論通膨預期或緊縮政策對台股影響均有弱化趨勢，對股市想法持審慎樂觀態度，將找機會擴大布局。

展望今年壽險業表現，韓蔚廷認為，通膨再往上走機率不大，只是緩和速度快慢而已，加上去年市場憂心今年美國經濟將硬著陸，但目前整體顯現軟著陸機會更高，先前認知較大的風險因素看似都在減緩，整體金融業經營有望比去年樂觀。

富邦金對瑞信曝險約110億元，其中富邦人壽曝險達9成以上。韓蔚廷認為，瑞信目前資本適足面及流動性指標均健康，目前仍是穩健存在的金融機構，不認為現在已到要評估資產減損的地步。

富邦金進一步提到，因瑞士央行SNB及瑞士金融監管機構FINMA已發布聯合聲明，稱瑞信符合對具有系統重要性的銀行所實施的資本和流動性要求，且若需要，瑞信可從瑞士央行獲得流動性，評估瑞信曝險對公司應無影響。