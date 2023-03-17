排隊還是搶不到雞蛋嗎？鶯歌美食廣場推出消費送蛋活動，今起至22日（20日公休除外），至任一攤位消費不限金額即贈雞蛋一顆，每攤每日限量20顆，送完為止，部分店家可依消費者需求提供將贈送雞蛋直接入菜的服務。

新北市市場處長李長奎表示，鶯歌美食廣場以成為新北美食第一站為定位打造，引進甜點輕食、手沖咖啡、傳統小吃及異國料理，並以挑高的天花板、明亮寬敞的空間營造舒適的用餐氛圍，更結合鶯歌在地意象打造共食區及形象牆，規畫親子用餐區並導入空調、油煙及汙水處理設備。樓下就是鶯歌市場，歡迎大家採買完到鶯歌美食廣場享受美食。

鶯歌美食廣場自治會長曹智瑋說，去年10月開幕以來，鶯歌美食廣場用心營造一個「舒適、安全、歡樂」的環境，讓前來用餐的民眾能有賓至如歸的感受。希望透過此次促銷活動，能讓更多人認識鶯歌美食廣場，在藝文之旅結束後，和家人朋友一起來感受店家用心料理的溫暖，如老牌麵疙瘩、超夯米甜點、正宗泰式料理、手沖咖啡等優質商家，都非常值得大家細細品味。

此外，鶯歌美食廣場也將於清明兒童節連假期間推出Google評論及加入[email protected]會員送精美禮品活動，各商家同步規畫消費滿額送及期間限定折扣，詳細資訊請持續關注「精鶯美饌 鶯歌美食廣場(https://www.facebook.com/YinggeFoodSquare)或「來新北逛菜市」(https://www.facebook.com/ntpcemarket/)臉書粉絲專頁。

市場處補充，市府於2020年起針對鶯歌市場進行改造，除了以「鶯歌紅」為主要色調，使用結合老街意象的磚紅牆面妝點市場外觀，並更新水溝、地坪及建物整體防水外，2022年將市場2樓改造為美食廣場，注入鶯歌小鎮特有的藝文氣息與文化溫度，翻轉傳統市場陰暗潮濕的既定印象。