竇智孔驚訝娃娃做得很逼真。（八大提供）

八大《台灣第一等》主持人竇智孔自嘲是咖啡重度上癮者，他在節目中將拜訪2間咖啡廳，一間由廟公經營，另一間則是有正妹相伴的咖啡廳，竇智孔與咖啡女神十指緊扣，大讚很療癒。

竇智孔到台中的女神咖啡廳，店內的眾多美女原來都是矽膠娃娃，栩栩如生的擬真人模樣，從嘴巴、眼瞼、毛孔等小細節都不馬虎，讓竇智孔驚嘆：「太像了吧！」為了讓更多人認識人形藝術，咖啡廳會不定期舉辦娃聚活動，以及娃娃的製作、維修、彩妝、攝影等教育課程及講座，提供一個如同欣賞藝術品般的娃娃交流場所。竇智孔在節目錄製過程中還調皮的挪動娃娃的手指，搞笑演出與美女十指緊扣的劇情，打趣透露和娃娃握手後感覺蠻療癒的。

此外，供奉全台室內最大的瑤池金母龍潭慈惠堂，堂內的第3代廟公，以創新思維經營廟宇，為推廣宮廟文化，在慈惠堂旁開設咖啡廳，邀民眾喝咖啡聊文化，店內除了採中式裝潢，搭配咖啡的迷你紅龜粿、百花酥都是走精緻小巧的東方風，低糖低油的糕點結合廟宇文化，還用擺放供品的供盤盛裝，竇智孔大讚老闆的巧思，直呼有趣，讓喝咖啡別有一番風味。《台灣第一等》每周日晚間9點在八大第1台播出。