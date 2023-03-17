國民黨選策會議題持續延燒，新北市長侯友宜昨（16）日臉書喊話，拒絕黑金在任何政黨出現，呼籲國民黨必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。然而今（17日）早，立委傅崐萁高調舉行記者會，歌頌自己過往對國民黨的付出，並喊話「若選策會不理想，請侯友宜接管」，對此態度台北市議員鍾沛君再開炮，大酸「以為是朱主席，原來是傅主席？」

傅崐萁上午說道，國民黨是個百年大黨，從大宅門到今天真是家徒四壁，無錢無糧無人；特別強調在黨最輝煌、有百億黨產與行政資源時，「我從沒參與」，但他從2004後的選舉，都全力支持國民黨候選人；2008促成國親（親民黨）合，是他跟吳伯雄主席合作，2020年在韓國瑜最需要時幫他跑全國支持國民黨的人。

而鍾沛君則發聲怒嗆任何選舉的勝利，政黨與候選人只能謙卑地感謝選民的支持或否定，但傅崐萁卻大言不慚地歸功自己，「對不起，我聽不下去。要角逐連任，就退出選策會，這有這麼難？」

另鍾也喊話主席朱立倫，直接廢棄選策會，回歸初選與黨的常設組織，例如中常會。全國百姓都看著本黨自我毀滅中，「看著傅崐萁踩在你（朱立倫）頭上，難道你真的無感？」