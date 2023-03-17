◎台積電歐亞業務、研究發展技術研究資深副總經理侯永清：

以台灣半導體產業來說，在有限的環境下，台灣必須往外走，到什麼地方要做什麼事情，都要根據當地的狀況作出不同的布局，都是挑戰，而可看見的兩大挑戰就是，首先，全球人才不足，未來幾年半導體人才需求一定會上去，但人口負成長下，必須深思如何鼓勵人才加入；再者，就是要有開放性的思考，接納不同市場的文化。

疫情把加速數位轉型加快10~15年，全球公司都在找出一個可以解決的辦法。過去30年全球半導體發展出的產業運作方案模式，在疫情的衝擊下，突然間大家要做之前沒做過的事，從經濟面角度來看，似乎不是這麼自然的事情；且更重要的是，這攸關一個成本的問題，是否可以將該成本反映到客戶身上，客戶是否願意接受，假設最終要公司自行吸收，不排除會衝擊到營運，這都是必須面臨的問題和挑戰。

◎日月光營運長吳田玉：

2023年產業供應鏈管理其實不是太大問題，地緣政治才是，由於供應鏈管理和地緣政治最終還是要回歸到客戶的分布上，當下整個產業鏈都正在當中尋求訊息和平衡。長線來看，有鑑於地緣政治，全球布局是勢在必行，必須進一步定義問題、時間軸，將關鍵問題一個一個解決。他也聊到，日月光總員工數為10萬人，其中有6萬人位於台灣，其他4萬分布在全球各個廠區，根據當地不同的文化、全球布局勢在必行。

◎高通資深副總裁暨首席營運長陳若文：

過去2~3年因為疫情導致如今得面臨很多亂象，當下所面對的亂象其實不是供需造成，反而是人造成的，在疫情環境下造成過度囤貨，造成奇異的供需曲線，但若進一步觀察，高通去年營運表現大幅成長，但2022年很多成長其實是從2023年借來的，若將疫情造成的扭曲扣掉，其實2021年、2022年高通成長趨勢是平穩的、向上的。他也談到，高通有一半的員工不在美國，甚至有一半員工不是美國出身，故由這部分來看，高通是非常開放性的國際公司。