鄭姓女子與吳姓男友酒醉在餐飲店鬧事，業者找員警處理，醉醺醺的鄭女竟挑釁女警，嗆她「老處女」，吳則在旁幫腔辱罵，女警與支援員警合力逮捕鄭女時，鄭女拒捕咬傷、踹傷2名員警，吳還阻撓員警將鄭帶上警車，鄭、吳2人事後雖賠償2警，但仍被依妨害公務、侮辱公務員罪送辦，台北地檢署給予鄭、吳2人緩起訴處分，命2人須支付公庫共6萬元。

警方調查，鄭、吳2人去年9月23日深夜10時56分，在北市延吉街某餐飲店內飲店滋事，店內人員請巡邏的古姓女警協助處理，鄭女不但鬧事，還對古女辱罵「老處女」、「你問問看在場有沒有人覺得你是老處女啦幹」、「再碰我老公我揍你喔」、「恁阿嫲勒人阿嬤勒幹你娘」、吳則在旁幫腔辱罵古女「你在雞掰什麼」。

古女與隨後趕到支援的翁姓員警，欲以現行犯逮捕鄭女，鄭女拒捕並抓、踢古女，致古女左手腕、左膝、左腿受傷，鄭還張口咬傷翁員手掌，吳見狀以身體阻擋2警逮捕女友鄭女，並擅自 打開警車車門，妨害員警執行公權力。

員警將鄭、吳帶回警局，2人酒醒後，對酒醉鬧事後悔不己，警方將2人送辦，事後2人賠償2名員警獲和解，員警撤回對2人傷害、公然侮辱罪告訴。不過，2人另涉妨害公務、侮辱公務員罪，因屬公訴罪，檢察官仍依法偵辦。

檢察官因2人認罪，且已賠償員警達成和解，同意給予2人緩起訴處分，期間1年，命2人須向公庫支付共6萬元。