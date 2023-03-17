在俄羅斯全面入侵烏克蘭一年後，瑞士政府今天表示，瑞士大多數人支持與北大西洋公約組織（NATO）建立更密切的關係，是這個軍事中立國首次出現這樣的情況。

隸屬蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）的瑞士軍事學院及安全研究中心（Center for Security Studies）發布了一份關於外交、安全和國防政策問題的公眾輿論年度調查，以評估長期趨勢。

調查顯示，今年1月時，55%的瑞士人支持與北約建立更緊密的關係，比2021年1月的調查結果高出10個百分點。

瑞士國防部透過聲明表示：「這是首次有些微多數人口抱持這樣的意見。」

國防部總結道：「自烏克蘭戰爭爆發以來，瑞士民眾對我國和世界的未來感到更加悲觀。他們現在也以更具批判性的眼光看待中立這件事，並宣布已準備好進行更多合作。」

不過，僅1/3受訪者支持瑞士真的加入北約。

法新社報導，瑞士一貫抱持的立場之一，就是作為一個裝備精良的中立國，而這個擁有860萬人口的內陸國家對男性施行徵兵制。

民調發現，53%的人認為中立原則並不妨礙瑞士與北約合作規劃其軍事防禦。

瑞士雖非北約成員國，但依據北約「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫及「歐洲-大西洋夥伴理事會」（Euro-Atlantic Partnership Council）規章與這個防禦聯盟合作，瑞士可以在當中表達對外交政策和安全問題的關切。

瑞士的中立原則獲91%的支持率，不過這個數字比2022年1月下降6個百分點。

大部分瑞士人仍然支持「有區別的中立」，即瑞士在軍事上保持中立，但在政治層面持不同立場，比例維持在57%。

瑞士對俄羅斯的制裁，與其周遭歐洲聯盟（EU）國家保持一致；絕大多數人認為制裁符合中立性，與去年6月進行的民調結果相同，均為70%。

最近幾週，烏克蘭及其盟國對瑞士立場頗有微詞。雖然瑞士對俄羅斯實施制裁，但不允許自家生產的武器轉出口到烏克蘭。

這份電話民調是今年1月3日到20日間訪問1238人所做。