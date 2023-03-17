新北市長侯友宜帶領賓客進行開工祝禱。（呂健豪攝）

動土典禮後，侯友宜在金鏟上簽名留念。（實習記者徐瀾攝）

典禮結束後，侯友宜與現場賓客合影留念。（實習記者徐瀾攝）

從舞獅口中接過白蘿蔔象徵好彩頭。（呂健豪攝）

為提供基層警員更好的辦公環境，新北市警察局改建三重分局交通分隊辦公廳舍，並於今（17）日舉辦開工動土典禮，市長侯友宜表示，感謝大家通力合作，讓三重交通分隊有一個家，以1億9千多萬預算，打造全新的辦公大樓，期許未來交通分隊跟公有拖吊場在交通執法以及人民交通安全宣導上有強力作為，讓三重的交通更順暢。

三重交通分隊原有的辦公廳舍位於光復路上，為屋齡35年的2層樓老舊建築，目前有50人於此辦公，但考量建物老舊以及轄區人口、交通需求漸增，舊有廳舍不敷使用，所以決定在中興北街興建1棟地下1層、地上4層的全新辦公大樓，提供基層警員更舒適的辦公環境。

新北市長侯友宜表示，原有的廳舍位於橋下的狹窄空間，對基層人員的生活、工作造成很大的傷害及挑戰，這次花費1億9千多萬預算重建新的辦公大樓，除了給基層更舒適的環境外，新址也位於新北市的交通樞紐點，新莊、五股、泰山、蘆洲等行政區皆可透過台64線抵達，因此對於地方的交通重要程度不言而喻。

侯友宜也感謝各局處不斷溝通協調，不僅讓交通分隊有一個家，也讓公有拖吊場有一個好的舒適環境，希望警方未來在交通執法與人民的交通安全宣導上，都能有強力的作為，不僅讓三重的交通可以更順暢，提供良好的辦公環境也希望基層在為人民服務時可以做得更好，也期望工程能如期完工。

新北市警局說明，新建大樓規畫三重交通分隊與公有拖吊場共構，總樓地板面積為2850平方公尺，預計在明年7月完工，原工程總經費評估為1億7千多萬元，但後續追加設計、監造以及其他相關費用，最後確認總預算為1億9950萬元。