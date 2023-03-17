香港AV女優繪麗奈宣告於日本出道，如今爆出出道作品對手是國寶級男優清水健，立刻引發話題，走紅的代價就是過往黑歷史陸續被挖出，像是她曾在節目爆料不滿某任男友偷吃，竟出軌報復對方，而且次數還不僅於一次。

繪麗奈轉戰AV界前已頗有名氣，去年在節目中大聊被出軌的經歷，指出當下為了報復前男友劈腿，竟一年出軌多達4次以上，沒想到前男友遲鈍到沒有察覺異狀，讓她氣到直接招認劈腿一事，還公開和出軌對象的對話訊息，此舉當場惹怒對方，隨即換來一頓拳腳相向；此外，有次則是被誤認為出軌，當場被前男友打到傷痕累累送醫治療，還因此留下一道傷疤。

繪麗奈出道文章一公布，立刻掀起網友熱議，不僅瀏覽量逼近90萬人，Faleno官網也處於當機狀態，日本片商日前公布出道作預告片時，影片內容只見她羞澀自我介紹：「是第一個在日本AV出道的香港人」，甚至還爆料：「從小六開始就想滾床」，作風相當大膽，更提及喜歡看日本AV，正在努力學日文，就連社交網站上也以日文為主，希望能與粉絲拉近距離。

不過有網友質疑她在Youtuber就頗有名氣，為何要轉換跑道到日本當AV女優?對此，AV達人一劍浣春秋指出她是藉此提升知名度，為自己帶來實體活動及商業代言，更誇讚她未來勢必成為改變日本AV界的一股力量。