台北捷運公司去年7月初以電價增加為由，有意調漲票價，時任台北市長柯文哲以「不調漲」為原則。如今經濟部召開電價費率審議會，將調漲住宅、商業及工業用電的價格，4月起平均電價漲逾1成，其中又以高壓電價優先漲價15％至20％，若連同去年漲15％，將漲逾三成；營運成本上升的情況下，台北捷運公司今僅回應，收集軌道同業的因應方案，配合政府政策辦理。

北捷去年就指出，自營運以來票價26年未調漲，面臨電價、租金、工資及維修物料等物價日漸高漲，今年更將面對漲幅高達15％的電價、通貨膨脹壓力，營運成本及財務負擔更甚於公車業者。雖然北捷致力發展商業極大化咬牙苦撐，仍追趕不上因疫情影響客運收入減少、高額租金及成本持續上揚等大環境不利因素。

而審議會今年擬針對高壓、特高壓的用電大戶再漲15％，對於是否會調漲票價，北捷行政處客服中心主任凌啟堯僅回應，將收集軌道同業的因應方案，配合政府政策辦理，並未明確告知未來是否將調整票價。