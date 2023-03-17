蔡總統參訪基隆在地企業。（徐佑昇攝）

蔡英文訪基隆企業，對宏國邦交生變議題「已讀不回」。

總統蔡英文17日前往基隆大武崙工業區參訪在地企業，針對中美洲邦交國宏都拉斯欲斷交轉與中國大陸建交議題，蔡被媒體問及會不會擔心台宏關係恐生變，僅揮手致意，已讀不回。

蔡總統17日上午10時到基隆市大武崙工業區視察「口罩國家隊」之一的「順易利」公司廠房，於步入廠房時媒體詢問「總統預計3月底出訪嗎？」、「會不會擔心台宏斷交？」但蔡英文僅揮手致意，已讀不回。

在參訪企業時，蔡總統表示，疫情初期全球口罩短缺，好在台灣的中小企業用最快的速度打造口罩國家隊，大幅提升口罩的產能。

蔡總統表示，雖然疫情已經趨緩，但一般人還是離不開口罩，口袋裡還是會放口罩，如果沒有帶就好像忘了帶什麼東西，並走向時尚化、客製化、差異化，成為台灣生活文化的一部分。而現在疫後已經到一個轉折點，廠商「順易利」的轉型數位化、客製化的發展方向做得非常好，「一定會紅的」。

蔡總統認為，過去3年疫情期間所產生的需求和狀態，已經發生轉變，如何讓產業持續發生動能，就是政府目前要做的功課。而政府有提出特別預算協助中小促業，讓業者邁向智慧化、產品差異化，透過數位轉型的力量，設計更多創新、多樣化產品，符合更多消費者的需求。

蔡總統強調，為了推動2050淨零轉型目標，行政院和經濟部推出相關計畫，規畫疫後預算，經濟部特別編列投入110億元，協助製造業走向低碳化、智慧化生產，而口罩也是輔導的產業之一，雖然疫情已淡化，但小小口罩仍是國家很重要的戰略物資，政府會協助進行轉型發展，而未來口罩採購仍是以國內廠商為主。