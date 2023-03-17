全民普發6000元，台南市政府率先推出區所戶所專櫃專人協助登記。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

全民普發6000元將於3月22日上午8時起提供預登記服務，不少民眾都不清楚怎麼領，台南市政府為方便市民登記領取6000元，率先推出37區公所及戶政事務所開設單一窗口專案櫃台，由專責人員協助民眾進行線上登記，讓市民的6000元輕鬆入袋。

數位發展部為避免全民普發6000元線上登記壅塞，提早啟動普發現金申領登記系統，民眾只要透過手機、平板或電腦上網填寫必要資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，即可輕鬆讓6000元自動入帳到指定的本人金融帳戶。

南市府為進一步方便市民登記領取，率先由全市37區公所及戶政事務所開設單一窗口專案櫃台，由專責人員協助民眾進行線上登記。

市長黃偉哲表示，手機、電腦使用普及，專屬網站設計亦簡單明瞭，但對部分長者而言，使用3C產品仍是一大難以跨越的障礙，市府特別推出各轄區專責窗口服務方案，讓不分年齡、族群、有無3C產品的民眾，都能享受到安心便捷的登記服務。台南市里長聯誼總會總會長吳勝智感謝市府推出這樣的政策，協助里鄰長提供民眾正確資訊，也讓普發作業能夠更順利進行。

民政局長姜淋煌指出，為有助於減少市民遭受詐騙，特別請各區公所及戶政事務所，利用官方網站、臉書、鄰里系統等管道，多元提供正確資訊，並廣為宣傳專櫃專人便民政策，市民朋友自3月22日起於上班時間攜帶本人身分證、健保卡以及本人帳戶常用金融存摺，親至各區公所、戶政事務所，即可由專人協助，享受便民登記領用服務。