本次公告新增可交易的美股差價契約(CFD)連結標的中，最具亮點的標的包含投資人最有興趣的全球最大電動車製造商Tesla(TSLA)，今年股價曾經大漲9成，也讓創辦人馬斯克重奪全球首富寶座；網路巨擘Google(Alphabet)(GOOGL)，既有網際網路的搜尋、雲端、廣告服務外，今年更搭上A.I.相關題材；控股公司標竿波克夏·海瑟威(BRK.B)，相信投資人眾所皆知此為股神巴菲特投資公司；另外還有串流影音平台Netflix(NFLX)，生技股Moderna(MRNA)，道瓊成分股股王UnitedHealth(UNH)，運動大廠Nike(NKE)，以及Morgan Stanley(MS)與Wells Fargo(WFC)重量級金融股等公司，讓投資人可以有更多選擇。

美股(CFD)商品交易為何成為美股投資新利器，主要具有以下四大優勢：一、交易成本低；二、具槓桿特性，最高可有10倍槓桿；三、商品規格微小，最小交易單位為1股；四、雙向交易，可先買後賣，亦可先賣後買。此商品特性特別適合喜愛交易美股的年輕人、小資族，透過較低交易成本進行短線交易，利用先賣後買來幫助美股長線投資的存股族，因應市場大幅波動時進行避險。

群益期貨2022年槓桿交易商交易量創下開業以來新高，市占率超過5成以上，公司表示此次在期交所公告新增美股個股選擇權標的的推波助瀾之下，相信可讓槓桿交易商業務持續成長。