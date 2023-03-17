今年閏二月為國曆3月22日到4月19日，小孟老師在臉書上指出，由於閏月是多出來的月份，民間相傳一年天數拉長，象徵長輩越容易減壽，因此會由已結婚的女兒，在閏二月開始前，購買豬腳麵線給娘家父母添壽，並分享有4件事需注意，包括閏月不宜對父母發脾氣、禁止在閏月後送禮、豬腳需買成雙成對、不宜遷墓等，需特別注意。

【閏二月4件事】

1、不宜對父母發脾氣：

因閏月對父母較為不好，因此不宜惹怒父母。

2、禁止閏月後送禮：

古人古禮有「做一不做二」的民間習俗，因此送禮需在國曆3月22日到4月19日之間買豬腳給娘家父母添壽，另外若可以在3月21日送禮更好，搶在閏二月（22日）開始前補壽。

3、豬腳需買成雙成對：

若父母都健在，建議在閏二月這段期間豬腳需買成雙成對，若只有父親健在就買豬前腳，若只有母親健在則買豬後腳。

4、閏月不宜遷墳：

閏月為一年多出來的日子，因此鬼門不會開，所以在3月22日到4月19日千萬不能遷墓。