3年前川普政府強逼TikTok脫離中國母公司失敗後，拜登政府現再次嘗試。但在幾無實際國安威脅證據下，勢必再遇當初讓川普碰壁的連串憲法及法律障礙。

「華盛頓郵報」報導，強迫TikTok中國母公司「字節跳動」（ByteDance）出脫手中這個全球最受歡迎App，拜登政府所獲兩黨支持力道高於2020年川普政府做類似嘗試時。由於擔心中國科技實力和社媒對兒少的影響，TikTok近年已成為美國立法者的眼中釘。

但當初川普政府踢到鐵板，是因聯邦法官裁定政府沒能證明在美有超過1億用戶的TikTok充分構成國安風險，不足以超越保障言論自由的憲法第一修正案。這項挑戰現在拜登政府同樣得面對。

總部位於北京的字節跳動公司表示，他們的股份多由大型國際投資者持有，中國政府也可能會阻止他們出售 TikTok，因為中國政府當時與川普政府攤牌時，將公家提供業者一些包含推薦演算法等關鍵技術組成列入出口禁令，明顯是為防止TikTok日後被逼強賣。

智庫「外交關係協會」（CFR）國家安全與中國政策專家西格爾（Adam Segal）表示，他懷疑拜登政府能端出有別於川普時期的策略。川普當初的做法加深美中地緣政治僵局，中方砲轟美方是赤裸裸「打、砸、搶」。

西格爾說：「我還是不懂他們認為結果會如何。許多TikTok曾拿來破解川普政府逼賣的法律問題都還在，中國政府不准業者出售的可能性也仍高。」

戰略暨國際研究中心（CSIS）戰略科技計畫主任路易斯（Jim Lewis）指出，強行逼售將困難重重，因為TikTok的高商業價值，會使其不易找到擔負得起像中方母公司般重本持股的買家。

字節跳動尚無公開估值，但一些分析師預估到2025年，字節跳動的廣告收入可能達250多億美元而超越YouTube。市值應不低於2000億美元的字節跳動不大可能在不打昂貴法律官司下拱手讓出TikTok。

美國政府聲稱TikTok握於中國母公司，恐淪於北京大外宣或間諜活動之用，TikTok和字節跳動則一再反駁美方說法；美國聯邦官員也尚未提供任何證明中國政府已取得美國民眾個資或介入TikTok代碼的證據。

美國財政部的外來投資審查委員會（CFIUS）2019年起就和TikTok協商，盼找出能平息美國政府對國安疑慮的方法。

字節跳動去年研擬15億美元、名為「德州計畫」（Project Texas）的改組方案，讓公司既能受到美國政府密切檢視與第三方監督，又能同時保有TikTok的經營權。然而外來投資審查委員會的官員近日告訴字節挑動嫌改組方案不夠，希望業者完全退出在美營運。

「華爾街日報」報導，TikTok執行長周受資下週將前往美國國會說明，他認為就算賣掉TikTok也解決不了美方國安疑慮。

周受資在華府的辦公室受訪時說：「我非常歡迎就談論中的其他風險提供反饋，尤其是改組方案沒法處理的風險。但截至目前，我還沒聽到任何（改組方案）沒法解決的東西。」