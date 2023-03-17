台灣嘻哈團體「大嘴巴」出過許多膾炙人口的經典歌曲，也曾獲2屆金曲獎最佳演唱團體，但於2016年因合約到期解散，日前團長宗華（坂本宗華）罕見上節目分享日本的求學經歷，更自爆加入「日本暴走族」，甚至擔任高職位的特攻隊長。

大嘴巴自2016年宣布解散後，四位團員在不同領域上各自發展，其中擔任團長兼DJ的宗華淡出演藝圈，選擇在擅長的DJ事業上努力，2021年因參與《全明星運動會》第三季，獲得不少的關注。

坂本宗華日前自爆自己在日本曾被霸凌。（圖/Youtube 放鬆兄弟 奕寬）

坂本宗華分享自己因騎車技術好而當上特攻隊長。（圖/Youtube 放鬆兄弟 奕寬）

宗華其實是台日混血，在台灣出生，國中後才到日本就讀。他日前在YouTube「放鬆兄弟 奕寬」爆料，在日本念書時因外國人身分遭到同學霸凌，被偷放圖釘在鞋子裡，更在因緣際會下加入暴走族。他指出暴走族有很多職位，「身上的特工服是職位的象徵，一代傳一代，當時因為騎車技術比較好，有當到『特攻隊長』，也因此不再受到欺負，原本霸凌的人也變成好朋友」。

宗華則坦言回台灣的原因，「暴走族在18歲後就要引退，後來到日本公司上班，但因為前後輩制太嚴格，才回來當DJ，進入演藝圈」。

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