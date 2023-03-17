此次邀請31家日商，採購產業涵蓋五金扣件、生活用品、紡織服飾、機械及工具機、資通訊及電子零組件，重要買主包含知名的軟體銀行、蔦屋書店、Irisohyama、萬代南夢宮等日商。同時，特別與日本七大商社中的豐田通商、丸紅、(雙)日等商社合作，洽邀到商社派出採購代表或關係企業前來採購，共與200家台灣企業進行逾205場次洽談，創造近1億1700萬美元商機。

玩具大廠BANDAI本次與12家台灣廠商洽談，想尋找使用於玩具的電子零組件產品。BANDAI表示，有數家廠商具合作機會，其中有望跟創瑞科技採購power IC產品，一年約120k至360k的數量，目標商機高達數億日圓。大型電玩、手機與家用電子遊戲發行商BANDAI NAMCO則表達有興趣評估，使用砌禾數位動畫公司自行研發的繪圖AI，製作部分遊戲中的數位內容，另更與維晶科技有望合作AR相關內容，雙方未來指日可待。

貿協強調，隨各國邊境開放，貿協將持續恢復實體拓銷活動如台灣形象展、日本消費產品大型拓銷團、東南亞供應鏈重組商機團等，拓銷國際市場不間斷。