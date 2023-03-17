「非常興奮能重返高雄全家海神隊！」高雄全家海神職業籃球隊在T1聯盟元年奪冠班底「X-Man」亞歷山大，17日正式官宣重返海神效力，將其豐富的經驗與領袖特質再次帶回港都，成為海神隊航向季後賽旅程的重要助力，目前海神擁有亞歷山大、布銳克曼、庫薩斯與波悍能4名洋將。

34歲的亞歷山大生涯資歷豐富，擁有控球至側翼都能勝任的全能身手，去年效力海神隊於總冠軍賽第三戰飆進的關鍵外線，幫助海神隊鎖定隊史首冠，上季場均10.6分、7.5籃板及3.1助攻。他本季於ABL新加坡騰飛之獅場均14.1分、6.6助攻，率隊闖進四強。

「去年效力海神隊無疑是個美妙的旅程，與教練團、隊友及後勤團隊間的合作十分愉快。」亞歷山大表示已做好幫助球隊的準備，現在的他無論心態或體能都保持在迎接季後賽的巔峰狀態。

亞歷山大說：「很高興能再度為海神隊效力，希望我能延續球隊打下的基石，幫助球隊繼續邁向成功。我已經迫不及待想回到主場，再次聽見 #神隊友 的加油歡呼！」