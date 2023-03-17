金門消防局昨日於安岐多元照顧中心辦理火災搶救演練，強化對於照護場所火災搶救及應變能力。(圖／金門縣消防局提供)

年長者行動不便，避難疏散較為困難，透過演練加強場所消防與公共安全。(圖／金門縣消防局提供)

近年隨著醫療科技的進步與社會人口老年化等影響，已邁入中高齡化社會，銀髮族與長輩照護需求也隨之提升，長者照護與護理照護機構亦越顯重要。爰此，金門消防局第一大隊金寧分隊於昨(16)日在安岐多元照顧中心辦理火災搶救演練，藉以強化消防人員對於照護場所火災搶救及應變能力，並加強員工之火災通報及收容人員疏散程序。

金門消防局指出，演練場所選定為長者照護機構，其場所特性與一般公共使用建築物相較，無論在使用型態及空間特性等，都有著極大差異，尤其收容人員、照護人力也會隨不同類型而有不一樣的配置。

演練情境設定於深夜間時段發生火災，濃煙迅速蔓延至整棟建築物，造成人員受困情形，透過該場所設置之火災訊號連動119火災通報裝置，自動以蓄積語音方式進行電話通報消防機關火災發生，針對需要維生器材、行動遲緩或無法行動之患者或年長者之長照服務場所，提升火災通報效率，避免延誤報案而錯失搶救先機。

本次演練由消防局第一大隊、金寧分隊、金城分隊出動各式消防車輛4輛、救護車1輛、指揮車1輛，共計15名警消、3名義消參與。演練項目有日照中心火災通報與疏散、消防人員災情回報、指揮權轉移、車輛部署、水源中繼、人命搜救、滅火攻擊、通風排煙作業、夜間照明、大隊幕僚作業、火場人員安全管理演練等，目的在於使消防人員了解日照中心（收容避難弱者）之建築物形態、內部隔間、日夜間運作狀況，熟悉救災動線，強化大隊間火災搶救默契及落實人員安全管制。

消防局第一大隊長陳叁奇表示，年長者行動不便，避難疏散較為困難，希望透過此次演練，加強場所消防與公共安全、提升日間照護中心火災安全的效能。此外，救災人員的指揮體系運作及搶救應變能力也相當重要，藉以強化各單位間的聯繫與通報機制，提昇整體救災處理能力，發揮救災最大效能。