海軍最近出包連連，發生槍枝遺失、被掉包事件，國防部長邱國正日前備詢時怒轟「會辦很多人，讓他掉腦袋」，結果16日就證實槍機已在營內尋獲，不過邱今（17）日受訪時指出，自己並不是震怒，「到這種階層震怒可以解決問題的話，每天震怒兩下就好了。」結果PTT鄉民看到後，紛紛開玩笑說他是在嘲諷之前頻頻震怒的前行政院長蘇貞昌。

蘇貞昌備詢時以說話大聲、脾氣火爆出名，反質詢的案例更是屢見不鮮，最有名的莫過於，時任立委蔣萬安質詢再生能源2025達到20％，蘇貞昌惱羞成怒說道，「我很重地在扛著，我很想解決問題，你一直在講敢不敢，你這為了選舉在那叫什麼」；還有對藍委鄭正鈐喊「吵死了」；反嗆鄭麗文「我不會像妳那樣袂見笑（不要臉）」以及拍桌嗆賴士葆「要比大聲我不會輸你！」

對於蘇貞昌擔任行政院長期間的表現，立委賴士葆曾批評蘇常刻意彰顯霸氣嚴厲、官威十足、動輒震怒。PTT的鄉民們今日看到邱國正說出「每天震怒兩下就好了」這番話時，紛紛留言「其實看到有笑出來」、「484在偷臭嘻嘻」、「蘇貞昌：我每天震怒三下」、「偷臭哈哈哈哈」、「你有問過那個蘇貞昌嗎？」

不過也有網友不滿，稱「現在官員都流行講幹話了嗎？」、「你再震怒一次，那個兵就會游回二膽了」、「那震怒什麼時候用？」、「都要人腦袋了還不叫震怒喔」、「我打了個冷顫」。