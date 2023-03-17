作為歐盟《綠色協定產業計畫》的一部分，歐盟執委會的《淨零工業法》和《關鍵原物料法》希望歐盟不僅在削減碳排放方面取得領先，還要在減排所需的技術上領先，並希望自己能製造潔淨技術的裝置。

執委會副主席Valdis Dombrovskis在新聞會上說，關鍵是，歐盟希望成為未來綠色產業領導者。他為歐盟地區設定了目標，要求消費的關鍵原物料例如鋰、銅或鎳必須有10%由歐盟自己開採，而且原物料的回收率要提升到15%，並且到2030年時回收的處理量要提高到消費量的40%。

一個關鍵挑戰是，目前中國業者生產約9成的稀土和6成的鋰。

執委會說，任何一種關鍵原物料，不能有65%是來自於單一國家。

在貿易方面，歐盟將尋求擴大合作夥伴關係網絡，例如與澳洲、加拿大和智利的夥伴關係。

風電大廠西門子歌美颯執行長Jochen Eickholt說，關鍵原材料法有可能促進歐洲工業所需的礦業供應鏈。

歐盟還設定了到2030年至少生產40%的「淨零」技術相關產品的目標(例如太陽能或燃料電池)，採取的部分手段是簡化綠色專案許可證的發放。

歐盟還宣布2030年碳捕捉量要達500萬噸的目標。碳捕捉是歐盟認可的一系列「淨零排放」技術之一；有爭議的是，這些技術還包括先進的核處理。

歐盟也公布了刺激氫能源生產和投資的計畫。