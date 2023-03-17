疫情穩定下降，國內今天新增8218例本土，較上周同期下降7.8％。下周一（20）起輕症免隔離通報，一般民眾將無法採視訊看診，基層醫界憂心，若民眾持快篩陽性樣本親至醫療院所就診，其他患者可能被傳染。中央流行疫情指揮中心今提醒「快篩陽就醫3原則」，以降低就診病患及醫護人員染疫風險。

國內今天新增8218例本土、198例境外移入，另確診個案中新增41例死亡。指揮中心發言人羅一鈞表示，相較於上周五公布的8913例，今天新增個案數下降7.8％。

輕症免隔離通報即將上路，視訊診療也將回歸「通訊診察辦法」，20日起僅開放山地、離島等偏遠地區民眾使用視訊門診。基層醫療協會理事長林應然今天投書媒體指出，快篩陽性民眾使用視訊看診，可避免相互交叉感染，減少社會成本，對於指揮中心堅決取消一事，醫界相當不解。

羅一鈞表示，3月20日起僅保留山地、離島、偏遠地區視訊診療，另考量機構住民染疫緊急就醫需求，指揮中心周三已決議住宿式機構住民繼續適用新冠遠距服務。至於一般民眾之輕症感染者，3月20日後以取消視訊診療為原則，後續觀察實際輕症就醫投藥及中重症趨勢等，再適時檢討。

羅一鈞表示，確診免隔離後回歸常規看診、視訊診療為例外，已是各國防疫鬆綁一致作法。指揮中心持續宣導輕症民眾正確就醫觀念，包括就醫時戴口罩、勤洗手，並主動提供告知檢驗陽性結果，以降低就診病患及醫護人員染疫風險。