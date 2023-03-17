各家發放的股東會紀念品。(邱怡萱/製表)

一年一度的股東紀念品發放季來臨，其中有幾家上市公司發放的紀念品，因為超級物超所值掀起熱議，包括大魯閣將發出總價值超過3200元的抵用券、宏遠證的電動按摩梳以及智威贈送的i-Ride體驗兌換券等。

大魯閣去年推出價值2800元的股東紀念品，此次紀念品福利更優，透過「大魯閣APP」提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1」券，只要購買1股就能換到價值3超過200元的紀念品，吸引投資人搶買，今(17)日股價漲停收在17.25元。

股價不到10元的宏遠證贈送電動按摩梳，智崴股東會紀念品則是i-Ride體驗兌換券，信音則送強光手電筒+簡易式行動電源，以及燦星網的燦坤百元贈品券等，這些都被認為是超值的股東會紀念品。

也有公司發送「實用類型」為主的紀念品，同樣很受歡迎，像是中鋼構的燜燒罐以及友訊的多功能扣式雙層手提餐盒，以及正隆、山隆每年都會送一串10~12包的春風衛生紙。

晶圓代工二哥聯電送的紀念品也掀起討論，延續去年送出角落生物帆布袋的可愛風格，今年股東會紀念品是咖波貓UMC聯名款愛地球碗組，讓許多網友直呼很療癒。

提醒投資人，如果要購買上市公司股票領取紀念品，須留意各家不同領取的規定，注意公司公告是否有「股東持股不限股數，均予發放紀念品」等告示。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。