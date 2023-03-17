靠靈骨塔詐騙開名車炫富 明仁會5嫌遭掃蕩送辦

竹聯幫明仁會囂張舉辦春酒惹火警方，警政署展開同步擴大臨檢、掃黑、打詐、緝毒行動專案，新北市警永和分局獲報，有明仁會分子利用被害人急需脫售手上靈骨塔位變現，再將被害人剝第二層皮詐騙，由永和分局與刑事局偵查第二大隊、樹林分局共組專案小組深入追查，報請新北地檢署檢察官陳佾彣指揮偵辦。

專案小組蒐證多時，兵分多路至北市內湖、大同區、新北市五股區等處，將明仁會26歲張姓成員等5人拘提到案，查扣託管提貨單、空白合約書、開山刀、K他命、犯案手機及代步雙B名車共3輛等贓證物。

警方調查，張嫌平日仗著幫派身分作風高調炫富，假冒殯葬公司名義向10名被害人佯稱可協助靈骨塔、生基罐等殯葬類產品進行買賣仲介，佯稱已找到買方欲收購，再由共犯分飾演經理、副理、代書、會計師等不同角色，並以辦理「節稅」或「成交退傭」等話術手法詐騙被害人匯款，初估不法獲利逾918萬3000元。全案訊後，依組織、詐欺等罪嫌移送檢方偵辦。

新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，警方會貫徹警政署「幫派零容忍」堅定立場，絕不容許黑道幫派分子有任何詐欺、暴力等不法活動，將持續清剿幫派所依附或寄生的不法行業，並運用「第三方警政」策略，斷絕賴以生存的各項金流，瓦解危害治安幫派組合。