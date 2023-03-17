砂仔港2號抽水站今天啟用，未來新舊抽水站採聯合操作，以保障民眾的生命財產安全。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣政府在2020年爭取「前瞻計畫」補助及自籌共2.61億元，辦理砂仔港2號抽水站新建工程，經過近2年工程完工，在5月1日的汛期前，今天（17日）縣長林姿妙宣布，抽水站啟用並投入防汛運作，未來新舊抽水站採聯合操作，發揮最大抽水效能，以保障民眾的生命財產安全。

砂仔港2號抽水站位於頭城鎮轄內，舊抽水站興建迄今已逾40年，舊站未達10年重現期距的洪峰流量標準，因此2019年縣府辦理抽水站工程規畫檢討報告，建議在舊站旁新建新抽水站，即砂仔港2號抽水站。

縣府是在2020年爭取經費，2021年1月開工，翌年12月完工，今天林姿妙宣布啟用，她表示，感謝工程團隊的付出，良好的公共工程能提供民眾更優質的生活環境與品質，但在施工過程中難免造成居民不便，縣府由衷感謝地方民眾、各方民意代表的體諒與支持。

縣府水利處指出，砂仔港2號抽水站減少建築淹水面積達0.6公頃，減少約12.2％；減少整體淹水面積達31.2公頃，減少約7.8％。新、舊站聯合操作，可加速農地積水排除。

縣府從抽水站開工就積極主導工程順利運作，讓工程團隊充分溝通、整合施工界面，還參加去年的工程會公共工程金質獎，榮獲佳作，施工品質獲得肯定。

水利處表示，防災除了硬體外，還需要強化民眾的防災意識，縣府推動水患自主防災社區永續經營至今11年，提升在地性的防護能力，讓社區在防汛期間能夠自主各項防災工作，今天也邀請礁溪鄉公所及玉田自主防災隊舉辦聯合防汛實兵演練，強化組員、各小組以及其他單位的協調及合作。