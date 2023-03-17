目前還在孵化中的5顆鴯鶓蛋，預計還要約2周時間才能得知最終「開獎」結果。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

剛孵化的鴯鶓寶寶會把保育員的雨鞋當作「親鳥」，總跟著保育員的雨鞋趴趴走。（北市動物園提供／張芷瑜台北傳真）

台灣每年10月至隔年2月是澳洲國鳥「鴯鶓」的繁殖季節，台北市立動物園的鴯鶓們在今年繁殖季共產下76顆蛋，北市動物園表示，保育員選出13顆蛋孵化，其中3隻小鴯鶓轉眼已滿月，考量族群管理，未來這3隻個體將會分別送至綠世界、頑皮世界野生動物園等地。

園方說明，鴯鶓是世界上體型僅次於鴕鳥的第二大鳥類，公母無法從外表上區辨，只能透過遺傳鑑定來確認，在繁殖季期間，雌鳥每2到3天就會產下一顆蛋，產下蛋後雌鳥便會離去，由雄鳥獨自承擔起孵蛋及育雛責任，而雄鳥大多非常盡責，冬天為了幫蛋保暖，會主動降低進食次數，負責任地孵蛋保溫。

園方表示，園內鴯鶓今年繁殖季共產下76顆蛋，為了提升孵化成功率，保育員依據蛋的外觀完整度及顏色等狀況，精心挑選出人工孵化成功率較高的13顆蛋，送到動物園的孵化室人工孵化，因為鴯鶓蛋營養成分高，其餘會送去動物廚房清洗蒸煮，分給其他動物享用。

園方分享，鴯鶓的蛋是美麗的藍綠色，因為外殼厚且不透光，無法用照蛋的方式確認胚胎發育狀況，孵化室保育員只能在孵蛋器旁觀察，孵化期間約48到52天，目前還在孵化中的5顆鴯鶓蛋，預計要2周才能得知最終「開獎」結果。

前陣子成功孵出的3隻鴯鶓寶寶，轉眼已滿月，園方也說，身為早熟型鳥類，鴯鶓寶寶也有「印痕行為」，會把第一眼看到的移動物體當作爸媽，剛孵化時便把保育員的雨鞋當作「親鳥」，跟著保育員的雨鞋趴趴走。

園方指出，目前這3隻棕色、米色相間的鴯鶓寶寶已到澳洲動物區的後場欄舍生活，成長速度非常快，不過為了鴯鶓的族群管理考量，未來這3隻個體會分別送至綠世界、頑皮世界野生動物園等地方，並與不同家族的新生鴯鶓寶寶進行交換，確保鴯鶓族群血緣的持續更新。