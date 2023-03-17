父母8天內雙亡，兄姊控告弟未告知死訊，未見雙親最後一面，侵害人格權求償，法官判決敗訴。（資料照片）

趙家父母去年間8天內相繼去世，兄姊控告照顧的胞弟，未告知死訊，經鄰居告知才去殯儀館找到靈位，但問葬儀社時已火化，未見雙親最後一面，精神痛苦、背負不孝惡名，以侵害人格權求償；弟抗辯，兄姊拒照顧雙親，3年來主動斷絕聯繫，知死訊後未瞻仰遺容、協助治喪，沒理由要求主動告知。法官認定，弟無告知義務，判兄姊敗訴，仍可上訴。

趙家老父母育有5名子女，老母在2022年4月16日過世，8天後，老父於4月24日相繼身亡。長女及次男控告胞弟，與雙親同住、照顧，卻未告知死訊，他們未能見最後一面，精神痛苦、背負不孝惡名，控告胞弟故意背於善良風俗侵害人格權求償。

長女及次子說，弟隱瞞母親死訊，他們經鄰居告知，4月17日到殯儀館找到靈位才確認，到葬儀社卻問不到喪葬日程，4月22日再打電話給葬儀社才知已火化；老父在8天後身亡，弟也未告知，她4月29日得知噩耗，詢問葬儀社回覆在27日已火化，但事後，經殯儀館查證，其實是在4月30日火化。

長女及次子指控，雙親骨灰是繼承人共有物，喪事應全體繼承人同意，弟具有通知義務，但至今仍未告知骨灰及靈位安置所在。此外，弟故意不發喪通知，治喪草率、未辦頭七法會，即將遺體火化，導致他們不能見雙親最後一面、未參與治喪，在鄰里間傳開背負絕情、不孝惡名，侵害人格權及名譽權；而兄姊在法庭承認，與胞弟曾有訴訟，早已沒有聯絡。

胞弟抗辯，兄姊拒絕照顧雙親，他只好扛起重擔，兄姊3年來拒絕與雙親聯繫、未撫養照料、未給扶養費用，住處僅距2、3分鐘路程卻不聞不問，主動斷絕聯繫在先，如何要求主動告知死訊？且得知死訊後，也未瞻仰遺容、協助治喪，竟反稱被侵害祭祀、緬懷遺族的人格法益。

法官認為，兄姊主張遭胞弟「不作為」加害，但遍查法令未規定有告知義務，且雙方並無契約約定，求償無理由，予以駁回。